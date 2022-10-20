Власти Барнаула определились с ценой продажи сети «Аптека № 1»

Начальная стоимость сети барнаульских аптек «Аптека № 1», которую продадут на аукционе, составит 66,380 млн рублей, пишет «Толк».

Напомним, оценку акций власти Барнаула заказали в мае 2022 года. Речь идёт о трёх объектах по адресам: пр. Ленина, 28, ул. Куйбышева, 7 (в посёлке Южном) и ул. Аванесова, 94.

«Объектом продажи является 100% (39 753 штуки) обыкновенных бездокументарных акций акционерного общества „Аптека № 1“ г. Барнаула, номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая», — говорится в приложении к постановлению, опубликованному мэрией.

Аукцион пройдёт в электронной форме. Шаг повышения начальной цены — 1,5 млн рублей. Оплатить полностью покупку новый владелец сети должен в течение 10 рабочих дней с момента подписания договора.