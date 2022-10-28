Власти Барнаула смогут покупать беспилотники и приборы ночного видения для нужд СВО
Закупки будут осуществляться на основании заявок Минобороны РФ
28 октября 2022, 14:17
Барнаул сможет приобретать и передавать ряд товаров для нужд специальной военной операции, сообщает мэрия.
«Закупки будут осуществляться на основании заявок Министерства обороны РФ, а приобретённые товары — передаваться в федеральную собственность на безвозмездной основе», — пояснили власти.
Напомним, правительство разрешило органам местного самоуправления закупать такие товары, как беспилотные летательные аппараты, средства радиосвязи, электроники, приборы ночного видения, тепловизоры, бинокли, прицелы и многое другое.
Ранее сообщили, что власти не будут компенсировать мобилизованным затраты на покупку обмундирования.
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