Власти Барнаула смогут покупать беспилотники и приборы ночного видения для нужд СВО

Закупки будут осуществляться на основании заявок Минобороны РФ

28 октября 2022, 14:17

Барнаул сможет приобретать и передавать ряд товаров для нужд специальной военной операции, сообщает мэрия.

«Закупки будут осуществляться на основании заявок Министерства обороны РФ, а приобретённые товары — передаваться в федеральную собственность на безвозмездной основе», — пояснили власти.

Напомним, правительство разрешило органам местного самоуправления закупать такие товары, как беспилотные летательные аппараты, средства радиосвязи, электроники, приборы ночного видения, тепловизоры, бинокли, прицелы и многое другое.

Ранее сообщили, что власти не будут компенсировать мобилизованным затраты на покупку обмундирования.

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