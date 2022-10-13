В Барнауле жители многоэтажки пожаловались на «воду с землёй»

В паблике «Барнаул 22» обсуждают качество воды в доме № 116 по улице Малахова, где после принятия душа можно стать более грязным.

«Включаю душ. Смотрите, какая вода бежит. Вот он — песочек, буквально две секунды и собрался песочек. Аж кран хрустит, когда его закрываем», — рассказала на видео жительница дома.

В комментариях к записи отметили, что «где-то рядом есть порыв трубы, откуда земля и попадает». Также ситуацию пояснил «Росводоканал Барнаул».

«Специалисты лаборатории водоканала отбирали пробы на доме по адресу Малахова, 116, а также в нескольких соседних домах. Песок в воде обнаружен лишь в доме № 116. Значит проблема во внутридомовых сетях, а это ответственность управляющей компании. Сегодня водоканалом проводится промывка линии, но для решения проблемы в целом рекомендуем обратиться в УК», — посоветовали в компании.