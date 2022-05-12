Волонтеры помогают барнаульцам проголосовать за объекты благоустройства

Волонтёры в Барнауле помогают проголосовать за общественные территории жителям города, у которых есть сложности с интернетом. Как сообщает пресс-центр администрации Барнаула, добровольцы ежедневно работают на двух точках:

МФЦ по пр. Ленина — обратиться к волонтёрам можно до 14:00;

ТРЦ «Пионер» (4 этаж) — здесь волонтёры работают до 16:00.

Любой житель Барнаула может обратиться к волонтёрам и прямо на месте сделать свой выбор за территорию, которая наиболее нуждается в благоустройстве. Для голосования нужно только назвать фамилию, имя и свой номер телефона.

О каком голосовании идёт речь?

В Барнауле выбирают общественные территории, которые приведут в порядок в 2023 году в рамках национального проекта «Жильё и городская среда». Голосование началось с 15 апреля и продлится по 30 мая.

В списке для голосования 37 общественных территорий. Барнаульцам предстоит выбрать из них одну-единственную, которую приведут в порядок следующим летом за счёт бюджетных средств. Как сообщили в пресс-центре администрации города, на данный момент свои голоса отдали уже более 12 тысяч барнаульцев.



Кроме этого, жители города могут проголосовать за дизайн-проекты второго этапа благоустройства парка «Юбилейный». Напомним, этот парк — самый крупный в Барнауле.

Работы первого этапа благоустройства этой территории пройдут летом. Здесь планируется уложить дорожное покрытие на основных пешеходных тротуарах, обустроить входную зону со стороны улицы Малахова и центральную площадь.

Также этим летом здесь появится уличное освещение, а следить за порядком будут с помощью камер видеонаблюдения. Для удобства горожан установят скамейки и урны.

Разработчики отмечают, что проектом предполагается проведение благоустройства парка в четыре этапа.

На втором этапе в «Юбилейном» собираются обустроить целую сеть велодорожек и основных пешеходных путей.

Жителям Барнаула предлагается три варианта благоустройства парка в 2023 году. При голосовании можно выбрать только один.

Как можно проголосовать?

Очень просто. Предусмотрено несколько вариантов: