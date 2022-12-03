«Вонища невозможная». Барнаульцы пожаловались на дом, где каждую зиму прорывает горячую воду
Горожане жалуются, что из-за очередной аварии отключили отопление
3 декабря 2022, 13:36, Никита Черников
Жители Барнаула в паблике «В курсе 22» пожаловались на дома № 20 по улице 50 лет СССР. По их словам, там каждую зиму прорывает горячую воду.
«На улице 50 лет СССР в 20-м доме каждую зиму прорывает горячую воду, топит их подвал и подвал соседнего дома. Вонища невозможная в подъезде, полы на первом этаже холодные», — говорится в сообщении.
Фото: «В курсе 22»
Также отмечается, что сегодня, 3 декабря, отключили отопление в домах № 20 и 22 по этой улице, а также в расположенном поблизости детском саду № 219.
На прошлой неделе в Барнауле устранили коммунальную аварию, из-за которой почти 500 человек лишились тепла.
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