«Вонища невозможная». Барнаульцы пожаловались на дом, где каждую зиму прорывает горячую воду

Жители Барнаула в паблике «В курсе 22» пожаловались на дома № 20 по улице 50 лет СССР. По их словам, там каждую зиму прорывает горячую воду.

«На улице 50 лет СССР в 20-м доме каждую зиму прорывает горячую воду, топит их подвал и подвал соседнего дома. Вонища невозможная в подъезде, полы на первом этаже холодные», — говорится в сообщении.

Фото: «В курсе 22»

Также отмечается, что сегодня, 3 декабря, отключили отопление в домах № 20 и 22 по этой улице, а также в расположенном поблизости детском саду № 219.

На прошлой неделе в Барнауле устранили коммунальную аварию, из-за которой почти 500 человек лишились тепла.