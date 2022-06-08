«Вот так просто можно взять и испоганить». Проход к реке закрывают в Центральном парке Барнаула

В Центральном парке Барнаула закрывают проход к реке Барнаулке, рассказал изданию «АиФ Барнаул» местный житель.

По его словам, там уже появились столбы для забора.

«Вот так просто можно взять и испоганить „комфортную среду“. А главное, всё это, я уверен, с заботой о нас!» — заявил горожанин.

В мэрии, в свою очередь, заявили, что это делается по предписанию антитеррористической комиссии. Также на территории появится видеонаблюдение.

7 июня в Нагорном парке Барнаула увидели дикого лося. Специалисты Минприроды вскоре усыпили животное и безопасно транспортировали в лес.