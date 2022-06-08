«Вот так просто можно взять и испоганить». Проход к реке закрывают в Центральном парке Барнаула
На территории уже установили столбы для забора, пишет СМИ
8 июня 2022, 11:50, Никита Черников
В Центральном парке Барнаула закрывают проход к реке Барнаулке, рассказал изданию «АиФ Барнаул» местный житель.
По его словам, там уже появились столбы для забора.
«Вот так просто можно взять и испоганить „комфортную среду“. А главное, всё это, я уверен, с заботой о нас!» — заявил горожанин.
В мэрии, в свою очередь, заявили, что это делается по предписанию антитеррористической комиссии. Также на территории появится видеонаблюдение.
7 июня в Нагорном парке Барнаула увидели дикого лося. Специалисты Минприроды вскоре усыпили животное и безопасно транспортировали в лес.
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