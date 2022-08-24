За учебный корпус. Проект алтайских архитекторов попал в суперфинал «Золотой капители»

Учебный корпус Алтайского филиала РАНХиГС в Барнауле вошёл в число суперфиналистов архитектурного рейтинга «Золотая капитель 2022».

Проект разработало архитектурное бюро «Творческая мастерская архитектора А. Ф. Деринга «Классика». Авторы — Александр Деринг, Сергей Тисленко и Алексей Шпенглер, отмечается на сайте рейтинга.

Помимо корпуса Алтайского филиала РАНХиГС, в суперфинал вошли ещё 11 работ.

Очные защиты состоятся в Новосибирске 7-8 сентября на площадке Новосибирского государственного университета архитектуры, дизайна и искусств.