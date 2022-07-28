Занятия физкультурой проводят волонтёры для жителей Барнаула на новой спортплощадке

Дни здоровья проводят волонтёры Барнаула на новой спортивной площадке Западного микрорайона. Её построили по программе инициативного бюджетирования. Площадка сразу стала точкой притяжения для жителей домов по улицам Горно-Алтайской и Чеглецова. Первый спортивный праздник состоялся на днях и участие в нём приняли активисты ТОС Западного микрорайона, местные жители и депутаты Барнаульской городской Думы Дмитрий Ильиных и Людмила Ананьина.

Что установили на площадке

Спортивная площадка универсальная, занятия по душе здесь найдёт практически каждый. Есть волейбольная сетка, ворота для игр в мини-футбол и гандбол, а также несколько уличных тренажёров: двойные лыжи, верхняя тяга и тяга к груди, для жима от груди и ногами, велотренажёр и прочие спортивные атрибуты. Для безопасности горожан вокруг спортивной площадки установлено ограждение.

Стоимость работ составила более 1 млн рублей.

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Разве ТОСы могут принять участие в программе?

В администрации Барнаула напоминают: теперь инициативные проекты могут реализовывать и территориальные общественные самоуправления города. Новшество ввели по предложению «Единой России». До этого такую возможность имели только ТОСы пригородных территорий в рамках краевой программы поддержки местных инициатив.

Кстати, инициативные проекты для городских ТОСов Барнаул ввёл один из первых стране.

Отметим, два года назад двор этих домов уже был благоустроен по национальному проекту «Жильё и городская среда». Жители решили не останавливаться на достигнутом и благоустроить другие территории.

«Этот проект — действительно пилотный для ТОСов Барнаула. Этот ранее неблагоустроенный участок стал ещё до официального открытия новой точкой притяжения жителей не только Западного микрорайона, но и всего Октябрьского района. К нам даже в районный партийный центр приходили горожане и отмечали, что наконец-то в районе появятся футбольное поле и площадка для игры в волейбол. Моя задача, как депутата и куратора проекта „Городская среда“, — развивать родной район и благоустраивать его исходя из пожеланий барнаульцев», — сказал депутат Дмитрий Ильиных.

О том, что жители просили благоустроить пространство, говорит и активист ТОС Западного микрорайона Людмила Гостевская. Она отмечает, что новой площадкой смогут воспользоваться не только дети, но и взрослые.

«Поэтому мы и назвали наш проект „Западный за здоровый образ жизни“. Спасибо городским властям и главе Барнаула Вячеславу Франку за возможность реализации такого замечательного проекта», — сказала активист ТОС Западного микрорайона Людмила Гостевская.

На новой площадке волонтёры-инструкторы собираются проводить спортивные дни для детей и пенсионеров.

«В ближайшее время мы подготовим программу с учётом разного возраста и пожеланий местных жителей», — пообещал волонтёр-инструктор Андрей Калачев.

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Что такое инициативное бюджетирование?

Законопроект об инициативном бюджетировании был разработан в 2020 году. Он даёт возможность жителям муниципалитетов самим влиять на распределение средств местного бюджета. С 2021 года механизм внедрён по всей стране.

В 2022 году в Барнауле реализуют 22 инициативных проекта, среди них — обустройство спортивных площадок и игровых комплексов, благоустройство аллей, асфальтирование дорог и устройство освещения.

