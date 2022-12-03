Жительница Барнаула победила на Всероссийском конкурсе красоты

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Жительница Барнаула Анастасия Сиряченко победила на Всероссийском конкурсе красоты «Мисс & Миссис Россия — Вселенная 2022». Об этом стало известно в соцсетях.

Горожанка стала обладательницей титула Grand Prix Russia Universe 2022 и огромной блестящей короны.

Ранее amic.ru пообщался с самой красивой девушкой Барнаула 2022.