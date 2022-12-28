Барнаульские дайверы установили на дне ёлочку с неосыпающимися иголочками

Подсветили ёлочку специальными подводными фонарями

28 декабря 2022, 10:19, ИА Амител

Барнаульские дайверы на дне бассейна на глубине пять метров установили небольшую искусственную ёлочку, сообщают «Вести. Алтай».

«Выбирали дерево основательно: конструкция должна быть прочной, а иголки — не осыпаться. Подсветили ёлочку специальными подводными фонарями. Сами дайверы также нарядились — под водой был и Дед Мороз, и Снегурочка», — говорится в телесюжете.

В мероприятии участвовали 16 дайверов. Они водили хороводы вокруг ёлочки, а также провели эстафеты и поиграли в баскетбол под водой.