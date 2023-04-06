Басту проверяют после его высказываний о спецоперации

Артист прокомментировал один из заданных ему вопросов по теме фразой: "Смотрим кино дальше"

06 апреля 2023, 17:55, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Минкульт проверяет рэпера Басту (Василия Вакуленко) после его высказываний о спецоперации в шоу Насти Ивлеевой. Как сообщает Life, в министерство поступили две жалобы с требованием отменить концерт исполнителя, который должен был состояться в Ставрополе.

"Я размышлял о том, чтобы куда-то поехать. С другой стороны, я не могу никуда поехать, потому что у меня работает большое количество людей. Как семьянин и вообще человек, ответственный за людей, с которыми я вместе работаю и считаю своими друзьями, как бы я мог… Честно могу сказать, без иронии: я с этой землёй связан как-то и физически, и ментально. Я не могу отсюда уезжать надолго, как бы здесь ни было тяжело. <...> Поэтому смотрим кино дальше", – сказал Баста в ответ на вопрос, связанный с СВО.

Музыкант добавил, что у него есть знакомые, которые живут за границей, но его супруга не хочет уезжать из России.

Ранее сообщалось, что тур Дианы Арбениной по России могут отменить из-за её негативных высказываний о СВО.