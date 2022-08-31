90-летняя тревел-блогер приехала на Алтай, чтобы отпраздновать свой очередной день рождения

90-летняя баба Женя, самый пожилой тревел-блогер в России, приехала в Бийск. Как сообщает Telegram-канал администрации города, в наукоград она прибыла на поезде и прямо на перроне железнодорожного вокзала записала первый ролик о путешествии на Алтай.

Туристка собирается посетить Аю, Патмос, Гейзерное озеро, «Бирюзовую Катунь», Кош-Агач и насладиться красотами Чуйского тракта, а очередной день рождения, 7 сентября, отпраздновать в Белокурихе.

Отметим, что в 2022 году Евгения Семёнова стала финалистом проекта «Топ-БЛОГ» президентской платформы «Россия — страна возможностей». Свои страницы в соцсетях она начала вести несколько лет назад — с подачи дочери и внуков.