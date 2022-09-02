Барнаульский подрядчик не успел сдать в срок фонтан-долгострой в парке Бийска

Барнаульская компания «Красный кит» не успела вовремя закончить строительство фонтана в будущем парке микрорайона Зелёный Клин за ТРЦ «Ривьера» в Бийске. Работы должны были завершить до 31 августа, пишет «Банкфакс», однако на снимках в соцсетях видно, что до их окончания ещё далеко.

Напомним, что благоустройство парка планировалось завершить ещё в 2020 году. Средства на это выделяли из бюджетов разных уровней по профильному нацпроекту. Стоимость заключенного контракта — 62,462 млн рублей. Однако работы не были выполнены до конца и бийской администрации пришлось вернуть неиспользованные 47,5 млн рублей. При этом за часть реализованного подрядчику, компании «Гарант», остались должны 10,2 млн рублей.

Сейчас работой занялся барнаульский «Красный кит». Стоимость контракта на перестройку и завершение проекта — 14,626 млн рублей. Кроме того, фирма должна обустроить детскую и спортивную площадки. Основное же благоустройство в парке выполняет другая компания — стоимость работ составляет 43,847 млн рублей.

20 августа алтайское отделение ОНФ обращалось к администрации Бийска с призывом гарантировать завершение работ в указанные сроки. Накануне общественники проверяли ход работ и поняли, что у подрядчика проблемы с обустройством парка и фонтана. Также сомнения возникли и касательно целесообразности перестраивания объекта, на который уже были потрачены деньги.

Однако в мэрии заявили, что срок сдачи парка в целом — 30 сентября, а фонтана — 31 августа. Торопить исполнителя не стали, поскольку считалось, что работы идут по графику. Однако 31 августа паблик «Бийск 22» показал, что дело далеко от завершения. В 18:00 рабочие якобы закончили работы и ушли домой.

Отметим, что мэрия Бийска пока никак не прокомментировала ситуацию. Что именно повлияло на ощутимые подвижки в сроках работы — также неизвестно.