Бийчан напугали и обрадовали звуки взрывов

В Бийске во вторник, 15 ноября, раздалась серия хлопков, которую услышали многие жители, пишет «Бийский рабочий».

Как оказалось, это были плановые мероприятия, проводимые оборонными предприятиями города.

«Для бийчан, особенно живущих в районе АБ, подобные звуки уже привычны. Многим они даже нравятся — говорят, так точно понятно, что у оборонных предприятий есть заказ. При этом бийчане отмечают, что проводить подобные „плановые мероприятия“ в последнее врем стали чаще обычного, раз в две недели», — пишет издание.