Бийчане пожаловались на двойное ограждение в «водяновском» парке

В Бийске обнесли ещё одним забором парк Строителей, который также называют «водяновской площадкой». Как сообщает «Бийский рабочий», бийчане пожаловались в соцсетях на конструкции, которые перегородили привычные для горожан дорожки.

«Странная у нас забота о людях. Может, стоило доделать тротуары в парке и поставить скамейки? Обещанное футбольное поле делать никто не собирается», — пожаловался горожанин.

Недовольство бийчанина поддержали и другие местные жители. Они подчеркнули, что такие тропинки — это «наметка» для дорожников.

В свою очередь, глава управления ЖКХ города Ирина Скобкова заявила, что новый забор установили навсегда и убирать его не планируют.

«Территорию нужно было огородить, чтобы люди не парковали машины и прочее. Заходить в парк можно с главного входа, поэтому местным жителям стоит забыть об исторических тропах», — заявила она.