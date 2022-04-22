Бийский котельный завод «ЭСД-БиКЗ» удвоил выручку и наращивает производство за счет турецкой АЭС

Несмотря на непростую экономическую ситуацию, ООО «Энергостройдеталь — Бийский котельный завод» («ЭСД-БиКЗ», входит в группу предприятий омского завода «Сибгазстройдеталь») наращивает производство продукции. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на генерального директора завода Олега Плетнева.

Плетнев также сообщил amic.ru, что для предприятия 2021 год был вполне удачен: по итогам года выручка составила более 700 млн рублей без НДС, а чистая прибыль — 3600 млн рублей. Это больше, чем в два раза по сравнению с 2020 годом.

«Мы платим все налоги, обеспечиваем порядка 450 рабочих мест. Все работники получают белую зарплату», — отметил Плетнев.

Такой рост стал возможен благодаря реализации в 2021 году нескольких проектов, в числе которых — оборудование для турецкой АЭС, сказал Плетнев «Интерфаксу».

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Всего же предприятие заключило более 30 контрактов на поставку продукции. Причем, как с отечественными, так и зарубежными партнерами. Сейчас завод продолжает наращивать объемы выпуска и выполняет обязательства по всем контрактам.

Скрин таблицы «Интерфакс»

Что известно про ЭСД-БиКЗ?

Бийский котельный завод основан в 1942 году, специализируется на изготовлении паровых и водогрейных котлов средней и малой мощности, а также котельно-вспомогательного оборудования для промышленной и коммунальной энергетики.

Несколько лет назад группа «Сибгазстройдеталь» выкупила у АО «Бийский котельный завод» блок основных цехов, на базе которых начало развивать предприятие. Так завод получил новую жизнь. В 2019 году было создано юридическое лицо ООО «Энергостройдеталь — Бийский котельный завод». Под этим названием — «ЭСД-БиКЗ» — предприятие сейчас развивается.

А какой Бийский котельный завод потерял в выручке?

АО «Бийский котельный завод» — который продал ряд цехов группе «Сибгазстройдеталь». По данным «Интерфакса», АО «Бийский котельный завод» (Алтайский край) в 2021 году получило 151,5 млн рублей чистого убытка по РСБУ, что на 15,5% меньше по сравнению с предыдущим годом. Выручка предприятия за год снизилась почти в 2,9 раза и составила 146,5 млн рублей. Себестоимость при этом сократилась в 1,6 раза — до 286,5 млн рублей.

Скрин таблицы «Интерфакс»