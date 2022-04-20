Более 16 тысяч жителей Бийска останутся без горячей воды и отопления 21 апреля

21 апреля будет отключено отопление и горячая вода в Приобской части Бийска. Об этом сообщает городской филиал СГК в Telegram-канале.

Так, отключение продлится с 09:00 до 15:00. Под отключение попадают 122 жилых дома и 16 социально значимых объектов, в том числе приют «Надежда», школа-интернат № 2, ковидный госпиталь. Всего в посёлке Химиков, в районе Детского Мира, Приобья и частном секторе в районе Мочище без отопления и горячей воды останутся 16 342 потребителя.

Во время отключения специалисты устранят дефект на магистральном трубопроводе рядом с жилым домом по ул. Горно-Алтайской, 62.