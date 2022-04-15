Бывшей градоначальнице Бийска могут присвоить звание почетного гражданина

Бывшая глава администрации Бийска Лидия Громогласова, которая возглавляла муниципалитет до 2017 года, может получить звание почётного гражданина города. Как напоминает «Бийский рабочий», она стала первой женщиной, которая заняла пост градоначальника.

Вопрос о присвоении звания «Почётный гражданин города Бийска» прежнему главе города рассмотрят на заседании гордумы на следующей неделе, но, как правило, процедура носит лишь формальный характер. В проекте отмечается, что наградить Громогласову хотят за многолетний добросовестный труд на благо города и высокий профессионализм.

Кроме того, бывшая градоначальница является ветераном муниципальной службы и председателем Совета женщин Бийска, а также заместителем председателя Общественной палаты.

Отметим, что звание почётного гражданина и ранее присваивалось руководителям города. Так, например, почётными гражданами становились Геннадий Карпушкин и Леонид Гаркавый. Само звание относится к высшим наградам городской администрации. Почётному гражданину вручаются удостоверение, нагрудный знак и памятная лента.