Чем удивил зрителей Сергей Лазарев ещё в одном городе на Алтае

Популярный эстрадный певец Сергей Лазарев выступил в Бийске в рамках нового турне «Я не боюсь».

Бийские поклонники артиста опубликовали в его официальном Telegram-канале комментарии, в которых поблагодарили за «феерическое, незабываемое и бесподобное шоу»:

«Бийск! Это было невероятно! Просто не подобрать слов. Сергей Вячеславович, спасибо вам за эти два часа бесподобного шоу. Одни эмоции. Наш город ждёт вас ещё! Спасибо!»

«Спасибо за незабываемое шоу. Каждое новое шоу всё лучше и лучше. Для Сергея нет предела совершенства. Будем с нетерпением ждать новой встречи. Бийск любит тебя».

«Бийск. Это было в самое сердце. Сергею и команде огромное спасибо за душу, которую вы вложили в это шоу! Приезжайте в Бийск снова».

«Спасибо из Бийска! Талантливо. Ярко. Приезжайте ещё! Супер команда!»

«Бийск. Огромное спасибо, это было очень ярко и профессионально!»

«Бийск. Спасибо за концерт всей команде! Приезжайте ещё».

Напомним, 11 ноября Лазарев выступил в Барнауле, где во время концерта случайно уронил танцовщицу.