Многие бийчане радуются ночному ограблению ювелирного магазина и сопереживают жуликам

В паблике «Инцидент Бийск» обсуждают ограбление ювелирного отдела, откуда вынесли украшения на большую сумму.

Напомним, ограбление произошло ночью 18 октября в торговом центре, расположенном в Коммунарском переулке. Трое неизвестных в масках проникли в здание, кувалдой разбили дверь в ювелирный отдел и через 30 секунд с мешками в руках покинули место преступления. На данный момент неизвестна точная сумма ущерба, полицейские устанавливают все подробности произошедшего.

Бийчане в соцсетях радуются ограблению и отмечают «уровень профессионализма» грабителей. При этом само преступление называют «ограбление по-бийски» — как в кино.

«Молодцы»

«Вообще красиво сделали ребятки»

«Никто не оправдывает, но сработали красиво»

«Красавцы! Хоть бы не нашли»

«Пускай прячут, отсидят, потом жить хоть будут, а не существовать»

«Красиво сработали!»

«Это чётко. Хоть и грубо»

«Красавцы. Чисто и чётко сработано, ну а по поводу сдать — вы не переживайте, они уже далеко. Явно здесь скидывать не будут — не дураки, раз так работают»

«Профи. Одним словом»

«Без шума и пыли»

«Просто аплодирую стоя. Как в фильме»

«Блин, классно сработали пацаны. Прямо как в кино. Они уже за границей давно. Не найдут!»

«Красавчики»

Впрочем, не все бийчане поддерживают грабителей. Некоторые отметили, что «приходят в ужас» от попыток оправдать преступников.

«Читаю комментарии и стыдно за бийчан. Все рады, что ублюдкам удалось украсть. Все такие довольные. А если вас ограбят, вы вслед крикните: «Ай, молодцы! Что-то мало взяли, да мало меня попинали!» — негодует один из жителей наукограда.

Также отметилась одна из работниц ювелирного отдела: «У меня нет миллионов, и дай Бог, чтобы этих уродов нашли».

Ранее в барнаульском ТЦ охранник украл ювелирные изделия на десятки миллионов рублей и деньги из кассы соседнего отдела. В прокуратуре рассказали подробности.