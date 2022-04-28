Отопительный сезон в Бийске заканчивается 28 апреля

В Бийске отопительный сезон завершается сегодня, 28 апреля, пишет «Бийский рабочий».

Как сообщил начальник отдела энергетики и газификации горадминистрации Алексей Вдовин, соответствующее распоряжение ещё 26 апреля подписал мэр наукограда Александр Студеникин.

Процесс перевода системы отопления города на летнюю схему может занять два-три дня. А с 10 мая специалисты СГК приступят к проведению ежегодных гидравлических испытаний.

Напомним, 28 апреля часть жителей Ленинского района Барнаула останется без горячей воды и отопления.