Первое меню McDonald's выставили на продажу в Бийске за полмиллиона рублей

Житель Бийска продаёт первое меню ресторана быстрого питания McDonald's за 500 тысяч рублей. Соответствующее объявление опубликовано на сайте «Авито».

Владелец отметил, что продаваемое им меню — оригинальное и первое в СССР. Пользователь уточнил, что буклет продаётся в двух экземплярах.

Первый ресторан McDonald's открылся в России 31 января 1990 года в Москве на Пушкинской площади. Событие вызвало ажиотаж среди жителей столицы и в очередь за американским фастфудом выстроились тысячи человек.

В марте 2022 года компания заявила о приостановке деятельности в России из-за спецоперации на Украине. При этом рестораны, работающие по франшизе, функционируют в прежнем режиме.