Питер, встречай. Застройщик из Санкт-Петербурга расскажет бийчанам, как купить квартиру в другом городе

Застройщик Санкт-Петербурга и Ленинградской области — группа компаний «ЦДС» — проведёт встречу с бийчанами. Жителям города расскажут о новостройках в Северной столице и как выгодно купить там квартиру. Мероприятие состоится 20 ноября 2022 года в конференц-зале гостиницы «Центральная» по адресу: улица Ленина, 256. Начало в 14:00. Для участия нужно зарегистрироваться по ссылке.

Встреча будет интересна не только тем, кто задумывается о переезде, но и тем, кто хочет приобрести недвижимость с целью инвестиций. Эксперты расскажут:

— в каких новостройках в Санкт-Петербурге и Ленинградской области лучше покупать квартиру;

— как выгодно инвестировать в недвижимость;

— где лучше приобрести квартиру: на рынке готового или строящегося жилья.

Встреча бесплатная, но количество участников ограничено. Узнать подробнее можно по телефону +7-905-083-57-57, а зарегистрироваться — тут.

Добавим, группа компаний «ЦДС» входит в топ-3 застройщиков Санкт-Петербурга и Ленинградской области по объёму вводимого в эксплуатацию жилья. За 22 года работы девелопер реализовал более 140 жилых домов. Жилые комплексы ЦДС — это благоустроенные закрытые дворы без машин, все необходимые магазины и салоны на первых этажах.

ИП Моисеева Ирина Сергеевна