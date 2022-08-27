Разрушающегося «Ленина в шапке» у Бийского городского суда отремонтируют

Статую «Ленин в шапке», которая расположена у Бийского городского суда, отремонтируют. Об этом рассказала представитель городской администрации Людмила Молчанова, пишет «Деловой Бийск».

Она объяснила, что ранее за состоянием скульптуры Ильича следили представители одной из политических партий, однако после случившегося ее заберут на баланс города — работы в этом направлении уже начаты.

«Соответственно, после их завершения управлением ЖКХ будут приняты все необходимые меры по ремонту постамента данного скульптурного сооружения», — сообщила представитель городских властей Людмила Молчанова.

Напомним, что как ранее сообщали местные СМИ, от постамента памятника отвалились несколько гранитных плит. Отклеивание произошло в том месте, где крепился венок, скорее всего, произошло по естественным причинам.