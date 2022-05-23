Туристический коллапс переносится. Никто не хочет ремонтировать мост в Бийске

Администрация города решила перенести реконструкцию на 2023 год. Два аукциона, проведённые в апреле и в мае, не выявили желающих взяться за мост, пишет «Бийский рабочий».

Стоимость контракта — 152 млн рублей. На первый аукцион вынесли условия, по которым не предполагалось авансовых платежей подрядчику. Так как никто из строителей не откликнулся на этот тендер, провели второй, где уже предусмотрели 30-процентную предоплату. Но и это не привлекло ремонтников.

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По словам мэра города Александра Студеникина, была попытка выйти на прямой контракт с подрядной организацией, это позволяет антимонопольное законодательство, но и тут не нашлось желающих браться за бийский мост. Видимо, потенциальных подрядчиков смущает цена контракта: расчётная документация разработана ещё в 2019 году, а всё с тех пор существенно подорожало.

Кроме того, как считают в мэрии, в городе просто нет организаций, у которых бы имелось достаточное количество разноплановых специалистов и техники на такую сложную работу. Иногородние фирмы тоже пока не спешат на этот проект.

Сейчас решили заняться ремонтом подъездов к мосту, эти работы проведут летом.

Зато обещанных на этот год пробок в Бийске не случится, трафик в Горный Алтай для туристов продолжится по традиционному маршруту по мосту через Бию.

Напомним, в Республике Алтай построят современную дорогу на легендарное Золотое озеро, которую назовут Телецким трактом.