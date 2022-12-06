У бийчанки арестовали тягач MAN из-за небольшого долга по налогам

В Алтайском крае женщина после ареста седельного тягача быстро нашла 140 тысяч рублей для оплаты долга по налогам, сообщает региональная ФССП.

«Жительница Бийска была ознакомлена с материалами исполнительного производства, сроками для добровольного исполнения, а также мерами принудительного взыскания. Однако задолженность в установленный для добровольного исполнения срок оплачена не была», — рассказали в ведомстве.

Судебный пристав выяснил, что в собственности у должницы находится тягач MAN. Транспортное средство обнаружили и арестовали. Владелица погасила задолженность полностью, чтобы не лишиться машины.

Ранее житель Петербурга моментально погасил долги матери за землю на Алтае, недвижимость и дорогие авто.