В Бийске до 11 сентября объявлен режим «черного неба»

В Бийске до 11 сентября ожидаются неблагоприятные метеорологические условия, из-за которых в воздухе будут скапливаться вредные примеси. По данным Гидрометцентра Алтайского края, показатели взвешенных веществ превышены.

По оценкам синоптиков, в квартале АБ их концентрация составляет 1,1 от предельно допустимой, в поселке Котельщиков — 1,0. В районе коммунального моста эксперты зафиксировали 1,4. Кроме того, там же регистрируется и превышение содержания оксида углерода — 1,4.

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Происшествия Эколог объяснил, почему Бийск полностью погрузился в дым из-за пожара у промзоны

Напомним, что как объяснял независимый эколог Сергей Белоконь, из-за разрастания Бийска промзоны «сплавились» с городом. По его словам, в 50-60 годы прошлого века жилые кварталы Бийска находились на достаточном удалении от промзон, однако со временем город расширялся.

Защитная зона приходится на середину улицы Ломоносова. Здесь должен сохраняться зелёный заслон, однако тут расположены жилые дома, школы и садики. В промзоне же деревья были вырублены под трамвайную линию и дорогу, из-за чего теперь дым проникает через «коридоры» на жилые районы.