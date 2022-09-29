В Бийске массовую отправку мобилизованных перенесли на неопределённый срок

В Бийске перенесли самую массовую отправку призывников и добровольцев, которая должна была состояться 30 сентября, пишет «Бийский рабочий».

«Сегодня стало известно, что сбор у военкомата, объявленный ранее, отменяется», — отмечает издание со ссылкой на городской пресс-центр.

Как уточнил военный комиссар Бийска, Бийского и Солтонского районов Дмитрий Куватов, отправка мобилизованных приостановлена на неопределённый срок.

При этом 30 сентября в бийском военкомате будет работать комиссия по приёму граждан, получивших неправомерные повестки.

Накануне вице-губернатор Алтайского края Виталий Снесарь рассказал, что регион планирует выполнить «до середины месяца» план по мобилизации.

Ранее amic.ru показал, как в Барнауле отправили в воинские части первые автобусы с резервистами, и рассказал, что говорят барнаульцы, призванные по частичной мобилизации.