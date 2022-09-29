В Бийске массовую отправку мобилизованных перенесли на неопределённый срок
30 сентября в бийском военкомате будут рассматривать жалобы жителей, получивших неправомерные повестки
В Бийске перенесли самую массовую отправку призывников и добровольцев, которая должна была состояться 30 сентября, пишет «Бийский рабочий».
«Сегодня стало известно, что сбор у военкомата, объявленный ранее, отменяется», — отмечает издание со ссылкой на городской пресс-центр.
Как уточнил военный комиссар Бийска, Бийского и Солтонского районов Дмитрий Куватов, отправка мобилизованных приостановлена на неопределённый срок.
При этом 30 сентября в бийском военкомате будет работать комиссия по приёму граждан, получивших неправомерные повестки.
Накануне вице-губернатор Алтайского края Виталий Снесарь рассказал, что регион планирует выполнить «до середины месяца» план по мобилизации.
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