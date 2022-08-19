В Бийске мужчина украл умные часы прямо с прилавка под камерами

В Бийске мужчина украл из крупного магазина бытовой техники и электроники смарт-часы. Управляющий обратился в полицию.

«Полицейские провели на месте происшествия ряд оперативных мероприятий, изучили записи с камер видеонаблюдения, установленных в торговом зале», — рассказали в ГУ МВД по Алтайскому краю.

По подозрению в краже задержали 35-летнего местного жителя, в содеянном мужчина сознался.

Полицейские возбудили уголовное дело. Горожанину предъявили подписку о невыезде и надлежащем поведении.