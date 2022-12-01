В Бийске никто не захотел строить снежные городки и Деда Мороза со Снегурочкой за 2,3 млн рублей

В Бийске не состоялись аукционы на строительство нескольких новогодних городков, пишет «Бийский рабочий».

«В Бийске должны были определить, кто построит снежные городки и оформит ледяными фигурами Петровский бульвар и купель на Бии к Крещению. Однако потенциальные подрядчики проигнорировали конкурсы-аукционы», — отмечает издание.

Напомним, в Бийске отказались от массовых гуляний на Новый год, однако именно на Петровском бульваре решили построить самый крупный снежный городок, чтобы там провести развлекательные мероприятия для детей.

Создание снежных городков власти Бийска оценили в 820 тыс. рублей, а ледовых композиций — в 1,5 млн рублей.

Объявление об аукционах разместили 21 ноября, а 29 ноября подвели итоги: не подано ни одной заявки.

Кстати, Барнаул в этом году, скорее всего, останется без 32-метровой ёлки, поскольку не будет главного снежного городка на площади Сахарова.