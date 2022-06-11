В Бийске почти на два месяца перекроют оживленный участок улицы

В Бийске почти на два месяца ограничат движение на участке Социалистической улицы. Как сообщает транспортный портал города, с 8:00 13 июня до 17:00 7 августа для проезда закроют часть проезжей части от улицы Пугачёва до улицы Степана Разина.

Из-за этого в городе временно изменят маршруты автобусов. Так, общественный транспорт, следующий с АБ до Детского мира, будет ездить по улице Ленинградской — напрямую в одном направлении и с частичным заездом на социалистический в обратном.

В это время рабочие будут ремонтировать тепловые сети в границах перекрестка улиц Петра Чайковского и Социалистической.