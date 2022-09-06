В Бийске почти на месяц закроют для движения улицу Матросова из-за ремонта теплосетей

Масштабные земельные работы планирует провести СГК в Бийске. Как сообщает «Бийский рабочий», из-за этого будет перекрыт проезд в границах перекрёстка улиц Матросова и Чайковского с 8 по 30 сентября.

В компании объяснили, что на этом участке завершается реконструкция тепломагистрали № 1. В рамках этих работ меняют более 500 метров трубопровода, от которого зависит теплоснабжение квартала АБ, Треста, посёлка Химиков и других районов наукограда.

Как отмечает издание, провести работы на улице Матросова планировали ещё в середине августа, после завершения работ на улице Социалистической. Однако там «раскопки» затянулись более чем на два месяца, из-за чего сроки начала следующего этапа реконструкции тепломагистрали пришлось сдвинуть.

При этом у жителей города возникают опасения, что СГК может не успеть подать тепло в дома до прихода холодов.