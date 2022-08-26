Жители «спековских» домов в Бийске будут доказывать, что их квартиры непригодны для жилья

Власти Бийска объяснили, почему пересмотрели муниципальную программу расселения трёх многоквартирных домов на улице Спекова, которые стали известны из-за непригодных для проживания условий. Как сообщает «Бийский рабочий», изначально бюджет программы на 2021-2022 годы составлял 99,7 млн рублей, однако после недавней корректировки его сократили до 51,9 млн рублей. Кроме того, владельцам квартир придётся доказать, что в помещениях нельзя жить.

Напомним, что три многоквартирных энергоэффективных дома на улице Спекова были сданы в эксплуатацию в 2012 году. В первую же зиму дома стали промерзать. Администрация города, как заказчик строительства, обратилась в суд с иском к проектной компании «Новолит», но та не стала устранять недоделки. Это было сделано за счёт средств города. Но проблема до сих пор остаётся — жители заявляют, что несущие конструкции неустойчивы и небезопасны, а отделка проведена некачественно.

В 2016 году качество зданий оценил председатель наблюдательного совета государственной корпорации «Фонд содействия реформированию ЖКХ» Сергей Степашин. По его словам, это «худший вариант худшей казармы худшего стройбата», который строили в 70-е годы прошлого века.

Новости

Недвижимость В отношении администрации Бийска возбудили уголовное дело по статье "Халатность"

Несмотря на плохое качество домов, аварийными их признавать не стали. Власти решили, что жители отдельных квартир могут запросить статус помещений, которые непригодны для проживания, — им государство или выдаст жильё, или денежное возмещение. Однако такая льгота положена не всем, а лишь тем, кто переехал в дом по программе переселения граждан из аварийного жилья в 2011-2012 годы.

В 2021 году бийская администрация приняла адресную программу по расселению многострадальных жильцов домов. Предполагалось, за 2021-2022 годы за 99,7 млн рублей из здания расселят жильцов 69 квартир. Однако в начале лета 2022 года чиновники решили урезать бюджет.

«Думой города Бийска, исходя из возможностей доходной части бюджета города, приняты решения, повлекшие изменения объёмов финансирования программы», — объяснили своё решение чиновники.

По изначальным планам 43,6 млн рублей должно было пойти на переселение в 2021 году, а 56,1 млн рублей — в 2022 году. По новым планам программы, на 2021 год выделено 34,8 млн рублей, ещё 17,1 млн рублей — на следующих.

Кроме того, накануне выяснилось, что на жильцов возложили обязанность доказать, что их квартиры непригодны для проживания. В противном случае попасть в льготную программу не удастся.

Новости

Прочее У экс-замглавы Бийска арестовали имущество на 9 миллионов рублей

Сами власти отмечают, что программу расселения собираются реализовать в установленные сроки. По их словам, мешают этому и некоторые собственники и наниматели муниципального жилья, которые отказываются от предложенных вариантов. Кроме того, не всегда есть жилые помещения соразмерные по площади изымаемым квартирам.