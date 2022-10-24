Бийским похоронщикам заплатили за услуги фальшивыми деньгами

В Алтайском крае ритуальная компания сдала в банк выручку с фальшивыми деньгами, сообщает региональное МВД.

«В полицию Бийска обратилась заведующая кассой крупной финансовой организации. Женщина сообщила, что при пересчёте денежных средств обнаружила купюру номиналом 5000 рублей, в подлинности которой она усомнилась», — рассказали в ведомстве.

Выяснилось, что подозрительная купюра поступила в банк из сейф-пакета вместе с выручкой из ритуальной организации. Экспертиза показала, что деньги изготовили на струйном принтере. Сейчас правоохранители устанавливают причастных к изготовлению и сбыту поддельных денег. Возбуждено уголовное дело.

В полиции напомнили, что фальшивые деньги в основном можно получить в продуктовых магазинах, аптеках и других торговых объектах.

Ранее в Бийске после пожара «возродились» фальшивые 5000 рублей, которые уже 14 раз изымали.