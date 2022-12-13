В Бийске полиция разогнала тусовку ночных дрифтеров

В Бийске полицейские разогнали дрифтеров, которые устраивали ночные заезды у торгового центра «Ривьера» и мешали спать жильцам близлежащего дома.

«Спасибо огромное ГИБДД за работу... Теперь у „Ривьеры“ постоянно работает ДПС, а у нашего дома на Советской, 211, есть возможность спать в тишине», — написала горожанка в паблике «Бийск 22».

Ранее жители этой многоэтажки неоднократно жаловались на гонщиков. Люди указывали не только на шум машин, но и на неосторожность водителей.