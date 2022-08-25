В Бийске полиция забрала у 50-летней женщины пакет с одурманивающими кустами
Бийчанка собирала марихуану неподалёку от дома
25 августа 2022, 15:48
В Алтайском крае задержали женщину, хранившую пакет с наркосодержащим растением, сообщает региональное МВД.
«50-летняя женщина показала представителям полиции, где собирала одурманивающие кусты. Место оказалось неподалёку от места проживания задержанной», — рассказали в ведомстве.
Эксперты изучили растение и пришли к выводу, что в пакете находилась марихуана общей массой 268 граммов.
Бийчанке избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Ей грозит до 10 лет лишения свободы за «хранение наркотических средств в крупном размере».
Ранее в Барнауле парень с торчащей из пакета коноплёй не смог убежать от полиции.
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