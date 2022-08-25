В Бийске полиция забрала у 50-летней женщины пакет с одурманивающими кустами

В Алтайском крае задержали женщину, хранившую пакет с наркосодержащим растением, сообщает региональное МВД.

«50-летняя женщина показала представителям полиции, где собирала одурманивающие кусты. Место оказалось неподалёку от места проживания задержанной», — рассказали в ведомстве.

Эксперты изучили растение и пришли к выводу, что в пакете находилась марихуана общей массой 268 граммов.

Бийчанке избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Ей грозит до 10 лет лишения свободы за «хранение наркотических средств в крупном размере».

Ранее в Барнауле парень с торчащей из пакета коноплёй не смог убежать от полиции.