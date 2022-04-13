Бийские стрелки получили современное тренировочное оборудование

Бийские стрелки получили современные тренировочные стрелковые установки. Об этом сообщает «Алтайский спорт».

В стрелковом тире наукограда появилось современное швейцарское оборудование. На его приобретение в 2021 году из краевого бюджета выделили около восьми миллионов рублей. На эти деньги для спортсменов приобрели стрелковые установки, новые винтовки, а также костюмы для стрельбы и штативы для винтовок.

Новости

Прочее Бийчанин Сергей Каменский выиграл бронзу на Олимпиаде в Токио в стрельбе

Новое оборудование фиксирует попадание либо промах специальной программой с высокой точностью до 0,1 миллиметра. До этого момента бийские спортсмены тренировались на российских тренажёрах «Скат». Швейцарское оборудование по сравнению с ними гораздо более точное.

Напомним, губернатор Алтайского края Виктор Томенко обещал решить вопрос с новым тренировочным оборудованием для бийских спортсменов. Это произошло после того, как алтайский стрелок Сергей Каменский завоевал две медали на Олимпийских играх в Токио.