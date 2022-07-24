В Бийске появился фонтан со странным дизайном

В Бийске заметили фонтан со странным дизайном — на месте одной из плит вылепили нечто похожее на человеческие ягодицы. Об этом сообщил местный житель в паблике «Инцидент Бийск».

«Это такой дизайн фонтан на Вали Максимова в парке? Как принимали такое? Опа из бетона... это же вылепил кто-то», — написал горожанин.

Фото: «Инцидент Бийск»

В комментариях пользователи уточнили, что плиту на фонтане ранее сломали местные жители.

«Наши добропорядочные граждане сломали плиту в первый же год», «Прошлым летом был сломан гражданами города, причем колотили специально, судя по присутствующим осколкам», «Это ваши же детки и сломали», — написали бийчане.

Ранее в Бийске группа подростков пыталась сломать уличные фонари.