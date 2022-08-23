В Бийске проверяют больницу, где врачи отказались помогать ребёнку с неизвестными выделениями

В Бийске проверяют горбольницу № 4, где отказали в помощи маленькому ребёнку, пишет «Бийский рабочий».

Ранее мать мальчика рассказала, что в больнице врачи разбежались, увидев пациента с выделениями из носа. При этом дежурный лор закрылась в своём кабинете.

Минздрав Алтайского края взял на контроль произошедшее в медучреждении.

«Руководством городской больницы №4 Бийска по данному факту проводится проверка. Также отделом по работе с обращениями граждан и контролю качества регионального Минздрава сделан запрос о случае неоказания помощи в медорганизации», — отметили в ведомстве.