В Бийске разрешат ездить по одному билету на разных трамваях
Но мера будет действовать недолго
20 июля 2022, 11:29, Никита Черников
В Бийске пассажиры трамваев смогут ездить по одному билету с пересадками, сообщает «Бийск» со ссылкой на МУП «Бийскгортранс».
Новое расписание будет действовать с 22:00 21 июля до 24:00 24 июля.
Изменения связаны с проведением ремонтных работ на теплосети по ул. Красноармейская, где в районе дома № 189 закрывается движение трамваев на участке от ул. Маяковского до пер. Коммунарского в обе стороны.
Комментарии
Новости партнеров