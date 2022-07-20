В Бийске разрешат ездить по одному билету на разных трамваях

В Бийске пассажиры трамваев смогут ездить по одному билету с пересадками, сообщает «Бийск» со ссылкой на МУП «Бийскгортранс».

Новое расписание будет действовать с 22:00 21 июля до 24:00 24 июля.

Изменения связаны с проведением ремонтных работ на теплосети по ул. Красноармейская, где в районе дома № 189 закрывается движение трамваев на участке от ул. Маяковского до пер. Коммунарского в обе стороны.