В Бийске разрушается памятник Ленину в шапке
Отвалилось несколько гранитных плит, облицовывающих постамент
23 августа 2022, 10:15
В Бийске на площади имени Владимира Ильича Ленина разрушается памятник вождю мирового пролетариата, пишет «Наш Бийск».
«Отвалилось несколько гранитных плит, облицовывающих постамент. Отклеивание в том месте, где крепился венок, скорее всего, произошло по естественным причинам (обветшание, воздействие осадков)», — отмечает издание.
Памятник Ленину в Бийске / Фото: nb22.ru
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