В Бийске разрушается памятник Ленину в шапке

В Бийске на площади имени Владимира Ильича Ленина разрушается памятник вождю мирового пролетариата, пишет «Наш Бийск».

«Отвалилось несколько гранитных плит, облицовывающих постамент. Отклеивание в том месте, где крепился венок, скорее всего, произошло по естественным причинам (обветшание, воздействие осадков)», — отмечает издание.

Памятник Ленину в Бийске / Фото: nb22.ru