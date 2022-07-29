В Бийске вырубили деревья в парке рядом со зданием кинотеатра «Октябрь» и засыпали все песком. Как сообщает «Бийский рабочий», специалист по благоустройству и озеленению, главный агроном «Зеленстроя» Марина Сыромятникова была шокирована произошедшим — сперва она подумала, что идет санитарная обрезка и спил больных деревьев, однако в результате от рощи не осталось и следа.

«Я надеялась, что оставят красивый тополь, но срубили и его», — рассказала она.

Площадка бывшего парка, который разбили 50 лет назад, не огорожена забором. Эколог Сергей Белоконь подчеркнул, что паспорта будущего объекта и схемы, на которой указывают, сколько деревьев вырубят — нет.