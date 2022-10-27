В Бийске за два месяца стёрлась нестираемая разметка, на которую потратили почти 3 млн рублей

В Бийске спустя два месяца после нанесения начала отклеиваться долговечная резиновая разметка, сообщает Telegram-канал «Деловой Бийск».

Ресурс напомнил, что недавно стало известно о том, что в наукограде сделают нестираемую разметку почти за 2,969 млн рублей до 30 ноября.

«Прошло чуть более двух месяцев с момента заключения контракта и что мы видим? Работы ещё не закончены, а „вечная“ разметка уже пришла в негодность», — сказано в публикации.

Ранее в октябре сообщалось, что в Бийске снова не успели отремонтировать улицу Радищева.