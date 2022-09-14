В центре Бийска 128 домов останутся без горячей воды на два дня

В центральной части Бийска 128 жилых домов почти на полутора суток останутся без горячей воды. Как сообщает пресс-служба бийского филиала СГК в Telegram-канале, ограничение подачи ресурса будет действовать с 9:00 15 сентября до 20:00 16 сентября.

Отключение связано с ремонтом теплосети в районе Центральной гостиницы, а также в связи с реконструкцией участка трубопровода по переулку Мопровскому. На последнем объекте работы уже завершаются — сейчас специалисты устанавливают в действующую теплосеть новые трубы.

В СГК принесли извинения за неудобства и заявили, что постараются вернуть горячую воду в отключенные дома раньше заявленного срока.