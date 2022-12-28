Бийчанка будет получать лишь часть зарплаты из-за продажи алкоголя детям

В Алтайском крае женщину признали виновной в неоднократной продаже несовершеннолетним алкогольной продукции, сообщает региональная прокуратура.

«Жительница Бийска, будучи привлечённой к административной ответственности в декабре 2021 года за продажу алкоголя несовершеннолетним, вновь в сентябре 2022 года осуществила продажу алкогольной продукции несовершеннолетнему лицу», — рассказали в ведомстве.