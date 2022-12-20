Бизнес-тренды 2023 года. 21 декабря в Барнауле пройдёт ежегодный Х форум от АлтТПП

Как развиваться бизнесу в новых условиях и какие тренды будут в продажах, маркетинге, управлении и на маркетплейсах уже в 2023 году

20 декабря 2022, 11:03, ИА Амител

Фото: АлтТПП

Практически каждый предприниматель сейчас задаётся вопросом, как эффективно развивать бизнес в современных реалиях, какие тренды есть на следующий год, о которых важно знать и которые важно учитывать уже сегодня. Ответы на эти вопросы дадут опытные эксперты и предприниматели. 21 декабря 2022 года их на одной площадке соберёт Комитет образования и управления человеческими ресурсами Торгово-промышленной палаты Алтайского края. Мероприятие позволит обменяться опытом и составить прикладной план действий на будущий год. Тема весьма актуальна, ведь только за день до форума было зарегистрировано уже более 90 участников из разных сфер бизнеса.

Что будет на форуме

В первой части форума спикеры и эксперты поделятся трендами в четырёх ключевых направлениях:

Продажи. Инструкция по применению в 2023 году. Электронные площадки: мифы и реальность. Разница между 2022 и 2023 годом. Как зарабатывать на Wildberries в 2023 году. Эффективные методы в маркетинге в 2023 году. Управление. Как эффективно управлять собой и компанией в условиях неопределённости.

А во второй части пройдёт работа в группах, где предприниматели в формате мастермайндов смогут обменяться опытом, сформировать себе конкретные шаги по дальнейшему развитию и получить ответы на вопросы, касающиеся лично их бизнеса.

«Мы решили объединить на одной площадке самые актуальные для большинства бизнесов темы и разноплановые форматы работы, чтобы участники получили не только знания, но и новые полезные знакомства и ушли с конкретными планами действий», — пояснила заместитель председателя Комитета образования и управления человеческими ресурсами АлтТПП, спикер и соорганизатор форума Марина Палагина.

Как стать участником

Принять участие может каждый желающий предприниматель, руководитель и тот, кто хочет начать свой путь в бизнесе. Это бесплатно. Всё, что нужно, — это пройти регистрацию по ссылке.

Форум пройдёт уже в эту среду, 21 декабря, с 10:00 до 16:40 по адресу пр. Ленина, 54 (Алтайский филиал ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве РФ»).

«Для развития бизнеса очень важно находить и раскрывать потенциал персонала, и самому руководителю бизнеса заниматься своим личностным ростом. Поэтому связь бизнеса с образованием неоспорима. Мы приглашаем на площадку нашего гостеприимного Финансового университета на Алтае и уверены, что нам есть чем поделиться с нашими партнёрами. И наш комитет рад сотрудничеству с управлением края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры и признателен его руководителю Александру Сергеевичу Евстигнееву за личное участие в форуме», — добавила директор Алтайского филиала Финансового университета при Правительстве РФ, председатель Комитета по образованию и управлению человеческими ресурсами АлтТПП Валерия Иванова.

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