Более 40 тысяч человек прислали заявки на конкурс "Лидеры России"

65% заявок поступило от опытных управленцев в возрасте от 36 до 50 лет

12 апреля 2023, 22:59, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Более 40 тысяч человек из всех регионов России подали заявки на участие в национальном конкурсе "Лидеры России". Как сообщает РИА Новости, об этом заявил гендиректор АНО "Россия – страна возможностей" Алексей Комиссаров.

"На сегодня поступило уже более 40 тысяч заявок из всех 89 регионов России и 61 государства. Активно участвуют жители новых субъектов России – Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей", – заявил Комиссаров.

Он подчеркнул, что 65% заявок поступило от опытных управленцев в возрасте от 36 до 50 лет, ещё 20% – от людей от 31 до 35 лет. Молодые люди до 30 лет оставили лишь 10% заявок. Ещё меньше от участников старше 51 года – 5%.