Более 900 жителей Алтайского края пострадали от клещей за неделю

Всего с начала сезона активности этих членистоногих в поликлиники с жалобами на присасывание обратились более 4,6 тыс. человек

11 июня 2023, 06:40, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Алтайском крае за прошедшую неделю от присасывания клещей пострадали 916 жителей, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

С начала эпидсезона (30 марта) в поликлиники обратились 4692 человека, в том числе 1370 детей до 14 лет. Из этого числа 1565 человек (из них 267 детей) – жители Барнаула.

"Среди пострадавших зарегистрировано 208 случаев заболевания сибирским клещевым тифом, в том числе у 25 детей до 14 лет; 34 случая заболевания иксодовым клещевым боррелиозом, в том числе у 5 детей; 22 случая с подозрением на заболевание клещевым энцефалитом, в том числе у 3 детей до 14 лет. На сегодняшний день в стационарах края находится 9 больных с подозрением на заболевание клещевым энцефалитом, один из них в тяжелом состоянии", – рассказали в ведомстве.

Отмечается, что сейчас в регионе наблюдается пик активности клещей. Однако опасность пострадать от них сохранится в течение всего теплого времени года.