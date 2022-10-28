A/B тестирование: что это, зачем нужно и как оно помогает бизнесу увеличить прибыль с рекламы

A/B тестирование — это мощный инструмент для увеличения прибыли интернет-маркетинга. С помощью A/B тестов повышают конверсию посадочных страниц, подбирают оптимальные заголовки в рекламных объявлениях, улучшают качество и квалификацию заявок.

«Предприниматели знают, как заставить бизнес работать офлайн: вывески, сервис, система лояльности. Но в интернете эта стратегия работает лишь на 50%, ведь здесь конкуренция ужесточается в несколько раз. И одной рекламой миллионы в онлайне не заработать. Один из бюджетных вариантов для повышения эффективности сайта — это тестирование различных гипотез, которые могут повысить CR-сайта. Даже изменение незначительных элементов (например, цвета кнопки СТА) может быть триггером для принятия решения в пользу покупки», — рассказал специалист по контекстной и таргетированной рекламе digital-агентства Zavod Илья Соколов.

А/В тестирование помогает выбрать наиболее эффективное рекламное объявление по таким интернет-метрикам, как: кликабельность, цена клика, стоимость конверсии и коэффициент конверсии. Отличия могут быть в визуале, тексте, целевых аудиториях, форматах объявления и даже тексте кнопки целевого действия.

«В поисковой рекламе пользователи практически не обращают внимания на тексты объявлений. Они считывают основное послание и, если оно им откликается, то открывают сразу несколько ссылок, чтобы сравнить предложения. Поэтому тексты на поиске составляют в большей степени из ключевых слов для рекламной системы. Именно она решает, насколько ваше сообщение релевантно и стоит ли показывать его выше», — отметил контекстолог.

В «Яндекс.Директе», например, можно использовать несколько стратегий назначения ставок в зависимости от задач и целей бизнеса. Вопрос в том, какая из них будет наиболее эффективна и почему. Для поиска ответа эксперты digital-индустрии советуют одновременно запустить несколько кампаний, которые будут отличаться исключительно стратегиями (без внесения изменений в само объявление). «Яндекс.Аудитории» будет равномерно разделять трафик между этими кампаниями, и далее эффективность можно отследить по результатам в «Яндекс.Метрике».

«Ещё несколько моментов, которые помогут усилить вашу рекламу. Во-первых, разделяйте кампании по географии. Во-вторых, продумайте структуру кампании. За счёт проработки и изменения структуры эффективность может увеличиться до 30%. Рамок для тестирования не существует, каждый специалист работает по своей технологии и собирает кампании по-своему. В-третьих, собирайте кампанию из максимально целевых ключевых слов, чтобы забирать по ним большую часть возможного трафика», — подытожил Илья.

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