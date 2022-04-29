Абхазия, Горный Алтай или Байкал: где и каким образом сейчас актуально продвигать бизнес

Сейчас одни из самых популярных направлений среди российских, и, в частности, алтайских туристов — это Горный Алтай, Сочи, Абхазия и Байкал. На майских праздниках там ожидают большой поток путешественников, но в целом эти области популярны круглый год. Это значит, что реклама туристического бизнеса может быть там очень эффективной. Чтобы помочь предпринимателям проанализировать их рекламные кампании и решить, где и как лучше продвигаться, digital-агентство Zavod провело своё исследование. О его результатах — в нашей статье.

Абхазия

Реклама в Абхазии только начинает развиваться — в основном благодаря вмешательству крупных рекламных агентств расположенного рядом Сочи. Но пока что основной способ продвижения здесь — сарафанное радио, а также редкая наружная реклама. Так как она ещё не успела примелькаться местным жителям, даже несколько единиц баннеров, щитов и плакатов будут привлекать внимание потенциальных потребителей.

Кроме того, в Абхазии плохо развита реклама в интернете. Поэтому тот, кто одним из первых выйдет в Сеть, получит наибольший поток клиентов.

Сочи

В Сочи рекламный рынок переполнен. Наружная реклама, реклама в транспорте, indoor, радио, телевидение и социальные сети — есть всё. При запуске рекламной кампании в Сочи digital-агентство Zavod рекомендует поддерживать продвижение круглый год, так как эффект от рекламы может быть отложенным. И лучше всего начать продвижение до начала сезона, чтобы в разгар туристического наплыва сконцентрироваться на поиске нестандартных, но очень привлекательных офферов.

Горный Алтай

За последние годы турпоток здесь значительно увеличился. В Горном Алтае отдыхают и сибиряки, и столичные гости, и жители отдалённых регионов.

Здесь также отлично работает сарафанное радио. Поэтому, например, у многих турбаз есть поток постоянных клиентов, а новые приходят по рекомендации от знакомых. Но если вы — владелец базы или бизнеса в Горном Алтае, вы должны знать: чтобы привлекать путешественников из других регионов, нужно выходить в интернет.

Вообще, на Алтае есть все виды рекламы (хоть они и находятся на начальной стадии своего развития). Здесь можно использовать рекламу в печатных изданиях, на радио, телевидении, и, конечно, наружную: Чуйский тракт входит в топ-5 красивейших дорог по версии журнала National Geographic, и автомобильный поток тут никогда не утихает.

Байкал

Здесь с рекламой труднее, потому что Байкал — заповедная зона. В этом районе много частных извозчиков, но очень мало «классических» гостиниц и баз. В основном работает всё то же сарафанное радио и продажа туров через туроператоров. Также хорошо практикуется размещение наружной рекламы на Байкальском тракте.

Из-за закрытия границ и южных аэропортов России у собственников туристического бизнеса появилась отличная возможность обратить внимание на себя и найти новых клиентов. А с продвижением может помочь digital-агентство Zavod. Специалисты компании найдут для вас наиболее эффективный канал продвижения, помогут с созданием сайта и наполнением соцсетей.

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